Apple a mis en place une nouvelle sécurité au niveau de la boîte des iPhone 15 qui permet de s’assurer qu’il s’agit bien d’un produit authentique et non d’un clone.

Le nouveau mécanisme de sécurité s’appuie sur la lumière UV pour prouver l’authenticité de l’appareil et aider les utilisateurs à ne pas se faire arnaquer lors de l’achat d’un iPhone. Comme on peut le voir sur les images ci-dessus et sur la vidéo ci-dessous, des éléments s’affichent au moment où la lumière UV vise certaines parties de la boîte.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

Il n’est pas surprenant qu’Apple n’ait rien mentionné à ce sujet car cela faciliterait la tâche des escrocs qui voudraient reproduire ces éléments de sécurité — ce qui devrait finir par arriver, cela dit. Si vous achetez un iPhone à une personne ou dans un magasin que vous ne connaissez pas, vous pouvez vérifier s’il s’agit bien d’un appareil neuf et authentique… si vous avez une lumière UV sur vous.

Les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont disponibles aujourd’hui à l’achat. Cela fait suite à leur présentation le 12 septembre dernier lors d’une keynote et à l’ouverture des précommandes il y a une semaine. L’iPhone 15 débute à 969 euros, l’iPhone 15 Plus à 1 119 euros, l’iPhone 15 Pro à 1 229 euros et l’iPhone 15 Pro Max à 1 479 euros.