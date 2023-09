La nouvelle gamme d’iPhone 15 Pro dit au revoir au Lightning, un changement radical qui était attendu… et qui n’est pas la seule surprise de cette fournée 2023. Ainsi, les nouveaux iPhone 15/15 Pro sont bel et bien livrés avec un câble USB-C tout de blanc vêtu alors que les rumeurs annonçaient un accessoire aux couleurs du mobile. Dommage de ne pas rester ton sur ton, d’autant qu’Apple est un peu plus pointilleux sur ce plan avec sa gamme de MacBook Air/MacBook Pro, qui disposent bien d’un câble de la même couleur que la machine.

Image iPhoneAddict

Image iPhoneAddict

Image iPhoneAddict

Cette absence de couleur est largement compensée par la qualité du câble lui-même. Ce dernier est désormais tressé (comme les câbles des MacBook et des iPad Pro désormais), et semble bien plus résistant à première vue que l’ancien câble Lightning. En revanche, ce tressage fait qu’il devient impossible de le tordre aussi facilement dans tous les sens, ce qui est de toute façon une bonne chose pour la durabilité de l’accessoire. On note enfin qu’il n’y a plus d’embout de caoutchouc supplémentaire à la base du câble, ce qui est là encore logique sachant que ce dernier sera moins susceptible de se fendre à cet endroit.