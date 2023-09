Dans un contexte où les arnaques impliquant les produits Apple sont monnaie courante, la firme de Cupertino a pris une nouvelle initiative pour lutter contre la contrefaçon. Cette année, avec le lancement de l’iPhone 15, Apple a intégré un mécanisme de sécurité innovant basé sur la lumière ultraviolette (UV) pour prouver l’authenticité des appareils.

Dans une vidéo publiée sur Weibo et partagée par Majin Bu sur X, il est révélé que les boîtes de l’iPhone 15 comportent des étiquettes et des codes QR qui n’apparaissent qu’en présence de lumière UV. Ces hologrammes permettent à la fois aux clients et à Apple de vérifier si la boîte scellée est authentique ou non.

Alors que cette mesure pourrait sembler anodine, elle a le potentiel de décourager l’achat d’un iPhone non authentique ou reconditionné. Pour illustrer, certains commerçants n’hésitent pas à emballer des appareils déjà utilisés ou remis à neuf dans des boîtes imitant celles d’Apple, pour ensuite les commercialiser à des tarifs comparables aux modèles neufs.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

