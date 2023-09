Si l’on en croit Bloomberg, Apple aurait proposé en 2023 à ses employés des augmentations de salaire nettement inférieures à celles de l’année précédente. La pandémie de COVID-19 avait certes entraîné une augmentation des ventes d’appareils électroniques grand public, notamment l’iPhone et l’iPad d’Apple, mais la tendance ne s’est pas poursuivie en 2023, ce qui pourrait expliquer ce petit serrage de vis. En 2022, Apple avait accordé des primes et des augmentations plus généreuses à ses salariés, allant de +2 % à +10 %.

Un accueil toujours aussi impeccable lors de la sortie des nouveaux iPhone, mais des salaires presque gelés en 2023

Apple serait en fait revenu cette année à des niveaux d’augmentation plus « standards » : les employés des Apple Store et du support technique AppleCare ont ainsi reçu des augmentations de salaire allant de 2 % à 5 %, soit là encore une progression salariale bien plus faible que l’an dernier et alors même que l’inflation fait rage (et excède généralement largement les 5% dans les pays riches). On note aussi qu’Apple n’a pas augmenté son salaire minimum (américain) cette année, alors qu’il était passé de 20 à 22 dollars de l’heure en 2022.

Au vu des énormes bénéfices générés par Apple (près de 100 milliards de dollars sur l’année), ce coup de frein apparait tout de même à minima assez déplacé, et donne malheureusement l’image d’un Apple « grattant » le moindre dollar possible alors que la société est assise sur un monumental tas d’or. Dommage…