Avec la flopée de petites mises à jour et modifications matérielles apportés à l’iPhone 15 par rapport au modèle précédent, il serait presque facile de passer à côté de la fonction Localisation précise. Ce nouvel outil, basé sur la deuxième génération de puce Ultra-Wideband, permet ainsi de communiquer avec d’autres appareils équipés du même matériel. C’était donc l’occasion pour Apple d’améliorer l’application et les fonctionnalités de Localiser. En effet, les utilisateurs d’iPhone 15 peuvent désormais se retrouver entre amis grâce à une nouvelle interface permettant de donner la distance, mais aussi la direction à prendre.

La chaîne Teknofilo a fait pour l’occasion un test en vidéo, où l’on peut voir un utilisateur capter un appareil à une soixantaine de mètres, soit bien plus que ce que nous avons pu tester avec les AirTags. Il faut cependant rappeler que le test se fait en extérieur, donc en des conditions bien plus favorables qu’en intérieur. Comme on peut le voir sur la vidéo, il suffit d’entrer dans l’app Localiser, puis d’appuyer sur le bouton dédié. À partir de là, il suffit de suivre la flèche et les indications pour arriver à l’utilisateur (ou l’utilisatrice, en l’occurrence) que l’on souhaite rejoindre.