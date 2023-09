Un recours collectif accusant Apple Pay d’avoir violé les lois antitrust en forçant les consommateurs à utiliser l’application Wallet a été approuvé par un juge californien. Les avocats d’Apple ont bien tenté de faire capoter cette action en justice, sans succès. La plainte initiale, intentée par la Consumers Co-op Credit Union de l’Illinois, l’Affinity Credit Union et la GreenState Credit Union de l’Iowa, affirme qu’Apple se livre à des pratiques antitrust avec Apple Pay et demande le statut de recours collectif. Le juge de district américain Jeffrey White a donc autorisé un procès, ce qui obligera de facto Apple à s’expliquer devant un tribunal.

Le juge a en revanche rejeté l’une des réclamations de la plainte selon laquelle Apple aurait obligé les propriétaires d’iPhone à utiliser exclusivement Apple Pay, excluant ainsi les autres portefeuilles (concurrents de Wallet). Le procès à venir se concentrera uniquement sur la position dominante d’Apple Pay sur l’iPhone par rapport au choix plus large de solutions disponibles sur les appareils Android.

Steve Berman, l’avocat des plaignants, s’est dit satisfait de ce premier jugement, soulignant les implications financières importantes pour le groupe. La plainte est fondée sur la loi antitrust Sherman, qui exige que le tribunal détermine si Apple détient un monopole à 100 % sur le marché intérieur des portefeuilles tap-and-pay sur iPhone, iPad et Apple Watch. Apple est aussi accusé de pousser plus de 4 000 banques et coopératives de crédit utilisant Apple Pay à payer au moins 1 milliard de dollars de frais excessifs. Cette situation nuirait aux consommateurs en réduisant les efforts d’Apple concernant la sécurité et la convivialité d’Apple Pay (le rapport n’est pas évident à première vue, mais bon…).