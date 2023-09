Apple a introduit un port USB-C dans sa gamme iPhone 15, permettant ainsi la compatibilité avec les câbles USB-C ainsi que les « powerbanks » (des batteries externes). Cependant, plusieurs retours font (déjà) état de problèmes de compatibilité entre certaines batteries USB-C et la gamme d’iPhone 15, des soucis qui seraient potentiellement liés à la fonction de charge inversée de l’iPhone.

Des récriminations d’utilisateurs mécontents sont visibles sur les forums Reddit ou du site MacRumors, des plaintes qui révèlent que toutes les powerbanks du marché ne fonctionnent pas correctement avec les iPhone 15. Certains utilisateurs ont aussi signalé des tentatives de chargement infructueuses durant lesquelles c’est l’iPhone 15 qui a commencé à charger la powerbank !

Les batteries externes « à problèmes » sont de toutes marques , ce qui rend particulièrement compliqué d’en faire une liste exhaustive.. et donne surtout l’impression que le soucis pourrait provenir du système de charge des iPhone 15. En revanche, certaines batteries externes ne sont pas compatibles avec les derniers modèles d’iPhone, à l’instar de l’Anker PowerCore Slim 10K PD ; Anker a reconnu le problème et prévoit d’effectuer des tests supplémentaires afin d’identifier et résoudre ces soucis de compatibilité.