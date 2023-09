Apple Music a eu le droit à quelques nouveautés avec iOS 17 et les utilisateurs avec un appareil Android vont bientôt pouvoir avoir des fonctionnalités équivalentes. Une version bêta est actuellement disponible.

Comme l’indique 9to5Google, le widget pour la musique en cours de lecture passe d’une grille de pochettes à une liste comprenant le nom et l’artiste. Il y a également deux widgets qui sont déjà disponibles sur iOS 17. Le premier propose des recommandations et le second met en avant les musiques les plus écoutées selon un lieu de votre choix.

L’utilisateur a le choix : choisir un fond rouge (par défaut) ou un fond dynamique. Apple indique : « le fond d’écran de votre appareil sera utilisé pour définir le thème de couleur des widgets Apple Music ». À noter que le choix du fond concerne tous les widgets, il n’est pas possible d’avoir un widget avec telle couleur et un autre widget avec un fond différent.

La mise à jour d’Apple Music sur Android prépare aussi le terrain pour l’ajout d’autres nouveautés, dont SharePlay dans la voiture. Plusieurs personnes dans une voiture pourront ainsi contrôler la musique en cours de lecture. Il y aura également des suggestions de chansons dans les playlists, ainsi que la possibilité de mettre les musiques en favori (au lieu de mettre un J’aime aujourd’hui).

Apple Music 4.5 pour Android est actuellement en bêta, il n’est pas précisé quand la version finale sera disponible au téléchargement.