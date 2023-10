Certes, Apple va proposer un correctif afin d’éviter que les iPhone 15 ne surchauffent dans des proportions alarmantes, mais d’autres causes qu’une mauvaise gestion de la ressource peuvent aussi expliquer ce phénomène, ainsi que l’a constaté le célèbre YouTubeur tech Marcus Brownless de la chaine MKBHD. Ce dernier confirme que son iPhone 15 Pro fonctionnait parfaitement bien par temps chaud lors d’un événement de golf, mais que la surchauffe est intervenue durant le vol de retour. Le YouTubeur constate alors que son iPhone vide sa batterie a toute vitesse et que sa température grimpe tout aussi rapidement lorsque Spotify et Instagram sont en cours d’exécution.

« Il me semble qu’il n’y a aucune raison pour laquelle cela se produit de temps en temps », affirme Brownlee en affichant un screenshot de la section Batterie dans les Paramètres de l’iPhone. L’image montre que c’est bien Instagram qui est le principal consommateur de batterie au moment où la capture d’écran a été prise, Spotify venant en second. Le dysfonctionnement constaté avec ces deux apps pourrait être résolu avec de simples mises à jour sans doute. Il y a aussi de fortes chances qu’une partie des retours sur la surchauffe de l’iPhone provient de ce soucis, Instagram et Spotify étant des apps particulièrement populaires.

A noter que l’information de Brownlee a été en quelque sorte confirmée par le spécialiste tech Faruk d’iPhonedo, qui a fait les mêmes constatations concernant Instagram sur son iPhone 15 Pro Max. Le soucis ne s’est pas produit avec un un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Pro Max et un iPad Pro, tous sous iOS 17/iPadOS 17. La batterie de l’iPhone 15 Pro Max perdait alors 1% chaque minute, tout comme l’iPhone 15 Pro de Marcus Brownlee.

