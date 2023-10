Apple considère désormais que l’Apple Watch Series 0, à savoir le premier modèle qui a vu le jour en 2015, est un produit obsolète. Cela inclut le modèle en or 18 carats qui pouvait coûter jusqu’à 18 000 euros.

Selon un mémo interne d’Apple intercepté par MacRumors, la première Apple Watch est un produit obsolète depuis le 30 septembre 2023. Il faut savoir qu’Apple propose deux catégories. Les produits anciens incluent les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de cinq ans (depuis moins de sept ans au maximum). Il y a ensuite les produits obsolètes, ce qui inclut les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes.

L’Apple Watch en or 18 carats a été abandonnée en septembre 2016, soit un an après sa sortie. La raison est simple : ce fut un important flop au niveau des ventes. Il faut dire que vendre une montre connectée à 18 000€ est particulier et le public n’a pas répondu présent. Apple a remplacé ce modèle en 2016 avec une Apple Watch Edition en céramique.

Pour ce qui est de la partie logicielle, l’Apple Watch première du nom a eu le droit à watchOS 4 au mieux. Nous en sommes à watchOS 10 aujourd’hui.