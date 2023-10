Apple annonce la liste des jeux qui vont débarquer sur Apple Arcade en octobre. On retrouve notamment NBA 2K24 Arcade Edition et Cut the Rope 3 dans le lot.

Jeopardy! World Tour+ – 6 octobre

À la maison ou en déplacement, Jeopardy ! World Tour+ est une nouvelle façon de jouer à l’émission de quiz préférée des Américains. Avec la véritable expérience de Jeopardy!, les joueurs s’amuseront à affronter d’autres joueurs du monde entier dans des milliers de catégories et à se vanter en grimpant dans les classements pour devenir le champion de Jeopardy! World Tour.

Cut the Rope 3 – 13 octobre

Nouveau chapitre de la franchise mobile à succès qui a été téléchargée plus de 1,6 milliard de fois, Cut the Rope 3 est une aventure qui commence par une carte mystérieuse et la promesse de grandes découvertes. Les joueurs partiront à la découverte de territoires inexplorés avec le protagoniste du jeu, Om Nom, et l’adorable petit Nibble Nom. Leur voyage avec ces adorables monstres les mènera dans des niveaux uniques remplis d’énigmes créatives et stimulantes.

Crossword Jam+ – 20 octobre

Crossword Jam+ fait passer les jeux de mots croisés à la vitesse supérieure, en proposant de nouveaux défis quotidiens que les joueurs peuvent utiliser pour se détendre et se relaxer en faisant des mots croisés. Les joueurs peuvent simplement glisser et relier les lettres pour trouver des mots et enrichir leur vocabulaire.

NBA 2K24 Arcade Edition – 27 octobre

NBA 2K24 Arcade Edition offre aux fans de nouvelles façons de jouer à la maison et en déplacement. Dans MyCAREER, les joueurs peuvent entrer dans la peau de leur propre superstar de la NBA, gagner des fans et débloquer des contrats avec des marques emblématiques telles que Nike, Jordan ou Adidas. Ils peuvent également personnaliser leur tenue avec de nouvelles chaussures, de nouveaux accessoires, de nouvelles tenues et de nouveaux tatouages. En plus des stars actuelles, les joueurs peuvent faire appel à des légendes de la NBA pour rejoindre leur équipe de streetball et affronter des adversaires de l’IA.

Apple Arcade permet de jouer à plus de 200 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Le prix est de 4,99€/mois.