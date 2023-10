Apple TV+ offre un aperçu de son prochain thriller policier, Criminal Record, qui se compose de huit épisodes et a pour vedette Peter Capaldi, lauréat d’un Oscar, d’un BAFTA, du Laurence Olivier Award et du Critics Choice Award (célèbre aussi pour ses rôles dans « Doctor Who » et « The Thick of It »). Il est rejoint au casting par Cush Jumbo, connue pour ses performances dans « The Good Wife » « The Good Fight » et « The Beast must Die ».

Dans cette série, Capaldi et Jumbo incarnent des détectives engagés dans une lutte intense pour résoudre une affaire de meurtre très médiatisée. Criminal Record fera ses débuts sur Apple TV+ le 12 janvier 2024 avec la diffusion des deux premiers épisodes. Pour les amateurs de binge-watching, la série complète sera disponible dans son intégralité le 23 février 2024.

Créée par Paul Rutman, réalisateur nominé aux BAFTA Awards et connu pour son travail sur des séries telles que « Vera » et « Indian Summers, » Criminal Record est avant tout un drame puissant, centré sur les personnages, et dont l’action se déroule dans le Londres contemporain. L’histoire démarre par un appel téléphonique anonyme qui attire l’attention de deux détectives sur une vieille affaire de meurtre. L’un de ses détectives est une jeune femme en début de carrière, tandis que l’autre est un homme influent et bien déterminé à protéger son héritage. La série explore des thèmes tels que le racisme, les défaillances institutionnelles et la quête d’un terrain d’entente dans une Grande-Bretagne divisée.