Apple ne permet plus aux utilisateurs qui ont installé iOS 17 de revenir sur iOS 16. En effet, le fabricant a cessé de signer iOS 16.6.1 au niveau de serveurs, signifiant qu’il n’est plus possible d’installer cette version, que ce soit en tant que downgrade, restauration ou mise à jour. Apple a également cessé de signer iOS 17.0 et iOS 17.0.1.

iOS 16.6.1 a vu le jour le 7 septembre dernier. Il s’agit d’une mise à jour qui a bouché deux failles de sécurité qui étaient déjà exploitées par des hackers au moment de sa disponibilité. Ce fut la dernière version d’iOS 16 pour les appareils éligibles ensuite à iOS 17. Certes, il existe iOS 16.7, mais cette version concerne les anciens iPhone et iPad qui sont incapables d’installer iOS 17.

De fait, tous ceux qui ont installé iOS 17 ne peuvent plus revenir sur iOS 16 à partir de maintenant. Ils sont obligés de rester sur le nouveau système d’exploitation en date.

Dans le même temps, Apple a cessé de signer iOS 17.0 qui a vu le jour le 18 septembre dernier et iOS 17.0.1 qui est arrivé le 21 du même mois. Les utilisateurs ont désormais deux options : installer iOS 17.0.2 ou iOS 17.0.3. Il est naturellement conseillé de passer sur iOS 17.0.3, tout particulièrement si vous avez un iPhone 15 Pro ou Pro Max puisque la mise à jour vient corriger le bug de surchauffe selon les dires d’Apple.