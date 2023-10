Apple annonce aujourd’hui la disponibilité de SF Symbols 5, qui se veut la nouvelle version de sa bibliothèque comprenant beaucoup d’icônes que les développeurs peuvent utiliser au sein de leurs applications. Les icônes s’adaptent bien avec San Francisco, la police d’écriture qu’Apple utilise sur les iPhone, iPad, Apple Watch, Mac et Apple TV.

SF Symbols 5 comprend plus de 5 000 éléments au total. Les symboles sont disponibles en neuf épaisseurs et trois échelles, et s’alignent automatiquement sur le texte. Ils peuvent être exportés et modifiés à l’aide d’outils d’édition de graphiques vectoriels pour créer des symboles personnalisés présentant des caractéristiques de design et d’accessibilité communes. SF Symbols 5 propose aussi une collection d’animations expressives et plus de 700 nouveaux symbole.

Les nouveaux symboles comprennent des indicateurs automobiles, des boutons de manettes de jeu, des conditions météorologiques supplémentaires, des devises et bien plus encore. Les nouveaux symboles localisés comprennent des variantes à travers l’arabe, le chinois, le devanagari, l’hébreu, le japonais, le coréen, le latin et le thaï. Ces nouvelles icônes sont disponibles dans les applications fonctionnant sous iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 et watchOS 10.

De plus, Apple propose des outils améliorés pour les développeurs qui souhaitent créer des symboles personnalisés, notamment une bibliothèque de formes d’enceintes, de badges et de barres obliques, ainsi que des outils d’annotation actualisés. Un nouvel inspecteur permet de prévisualiser l’animation des symboles système et des symboles personnalisés.

SF Symbols 5 est disponible au téléchargement sur le site d’Apple.