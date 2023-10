Après une mise à jour qui a réglé des problèmes de surchauffe, certains utilisateurs d’iOS 17 affirment que la mise à jour cause des soucis au niveau du Wi-Fi. Ces problèmes affecteraient également les utilisateurs d’iPhone 15. Du contenu qui se charge lentement des apps, ou un ressenti d’une connexion particulièrement lente en sont les principaux symptômes. Le souci ne concerne pas d’application particulière : on rapporte des soucis sur Threads, TikTok, et même sur le navigateur, Safari. Le problème serait d’une courte durée la plupart du temps. Mais il revient fréquemment, jusqu’à forcer les utilisateurs à éteindre et rallumer leur Wi-Fi.

Même si iOS 17 semble être une des causes du problème, la plupart des utilisateurs affectés seraient sur des nouveaux téléphones. On parle plus particulièrement de la gamme des iPhone 15, où même les modèles Pro sont affectés. Que ce soit sur X ou sur Reddit, les publications concernant ce souci se multiplient. Et même si certains affirment que changer le channel en 20, 40 ou 80MHz peut régler le souci, bon nombre d’utilisateurs sont encore en attente d’une solution. Apple n’a pas encore commenté ou réagi.