Le jeu Counter-Strike 2 est disponible depuis peu, mais pas sur Mac. Les joueurs sur Mac pouvaient jouer à Counter-Strike: Global Offensive, mais pas à celui qui lui succède. Aujourd’hui, Valve justifie ce choix.

Pourquoi Counter-Strike 2 n’est pas disponible sur Mac

Valve annonce que Counter-Strike 2 ne sera pas disponible sur Mac parce que le nombre de joueurs de la première version était trop faible. Voici ce qu’indique le groupe dans une foire à questions sur Steam :

Compte tenu des progrès technologiques, nous avons pris la décision difficile de ne plus prendre en charge le matériel plus ancien, y compris DirectX 9 et les systèmes d’exploitation 32 bits. De même, nous ne prendrons plus en charge macOS. Au total, cela représente moins de 1% des joueurs actifs de CS:GO.

La base de joueurs sur le célèbre jeu de FPS avec un Mac est donc bien trop faible aux yeux de Valve, qui préfère ainsi se focaliser sur les PC Windows et Linux.

Il est bon de noter que les joueurs de Counter-Strike: Global Offensive sur Mac ont reçu une mise à jour de 26 Go, découvrant après l’installation que le jeu original n’est plus jouable et qu’ils n’ont pas accès au nouveau titre. Valve évoque ce sujet aujourd’hui :

Les utilisateurs de macOS peuvent prétendre à un remboursement si la majeure partie de leur temps de jeu CS:GO s’est déroulée sur macOS et s’ils ont joué à CS:GO sur un Mac entre l’annonce du test limité de Counter-Strike 2 (22 mars 2023) et le lancement de Counter-Strike 2 (27 septembre 2023), quelle que soit la date à laquelle ils ont acheté leur mise à niveau vers le statut Prime. Les clés CD, les cadeaux et les comptes bannis ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.

Une question d’API

Bien que CS:GO ait été lancé en 2012, il reste l’un des jeux FPS les plus populaires du moment, avec des dizaines de millions de joueurs qui s’y connectent chaque mois. Ainsi, même si moins de 1% de la base d’utilisateurs est sur Mac, cela pourrait représenter des centaines de milliers de joueurs.

Outre le nombre de joueurs, un élément bloquant pour Valve est qu’Apple ne propose pas un support natif pour l’API Vulkan sur Mac. Counter-Strike 2 s’appuie justement sur Vulkan. Valve estime qu’utiliser Metal d’Apple n’est pas justifié ici au vu du nombre de joueurs.