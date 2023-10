Une étude menée à l’hôpital universitaire de Bâle en Suisse a cherché à évaluer la précision de divers appareils portables, y compris l’Apple Watch, dans l’interprétation des données d’électrocardiogramme (ECG) à une seule dérivation. Les ECG à une seule dérivation sont moins complets que les ECG à plusieurs dérivations traditionnels et sont couramment utilisés dans les appareils portables.

L’étude a impliqué 450 participants à différents niveaux d’expertise et de formation. Ces derniers ont été chargés de classer les lectures ECG à dérivation unique des appareils portables les plus populaires (Apple Watch, Fitbit, Sense, KardiaMobile, Samsung Galaxy Watch et Withings ScanWatch) en trois catégories : rythme sinusal, fibrillation auriculaire ou non concluant. Ces classifications ont été comparées à un échantillon témoin, un enregistrement ECG à 12 dérivations interprété par deux cardiologues.

Les résultats ont révélé que, par rapport aux médecins généralistes et aux étudiants, les cardiologues étaient en capacité de mieux détecter la fibrillation auriculaire grâce aux données ECG à dérivation unique. Malgré les différences dans les capacités d’interprétation des données, l’étude conclut que quel que soit le dispositif portable utilisé, la précision de détection de la fibrillation auriculaire était globalement constante. Il est intéressant de noter que même si l’Apple Watch ne s’est pas réellement démarquée en termes de précision de détection, 45 % des participants ont trouvé qu’elle offrait des lectures de données ECG de meilleure qualité que les appareils concurrents tandis que 50 % considèrent que les données fournies par l’Apple Watch sont les plus « lisibles » de tous les appareils testés.