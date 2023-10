Les affaires ne s’arrangent pas vraiment pour les fournisseurs taiwanais d’Apple. Bloomberg a compilé les résultats de ces piliers de la supply chain d’Apple, et le tableau d’ensemble n’est pas fameux : Foxconn voit son chiffre d’affaires chuter de 19,7% sur le mois de septembre, égalant ainsi le mauvais score de juin, Wistron baisse de 16,7%, Compal et Quanta de 18,6% et même TSMC ne peut éviter le gadin (-13,4% sur septembre). Seuls Pegatron et Largan parviennent à afficher des résultats positifs.

Les ventes stagnantes de l’iPhone, la mauvais forme actuelle du Mac, le yoyo des ventes d’iPad et la baisse sensible des ventes d’Apple Watch doivent évidemment peser lourd dans ces résultats maussades, sachant qu’Apple est l’un des principaux clients, si ce n’est souvent le principal client de ces sociétés. Les chiffres de ces derniers mois semblent indiquer en tout cas qu’il ne faut sans doute pas s’attendre à des résultats spectaculaires pour le Q4 fiscal d’Apple qui s’est terminé fin septembre, et ce malgré le lancement des iPhone 15. Rendez vous donc le mois prochain pour constater le marasme (ou pas…).