Malgré les augures plutôt pessimistes de Ming Chi Kuo et d’autres analystes, Apple semble vraiment croire au succès pour sa nouvelle gamme d’iPhone 15. Sur l’ensemble de l’année 2023, 95,6 millions d’iPhone 14/14 Pro et 86,3 millions d’iPhone 15/15 Pro auront été produits, sans oublier bien sûr les modèles plus anciens et toujours en vente, qui devraient permettre à l’iPhone de franchir allègrement la barre des 200 millions d’unités produites sur l’année (+3,2 millions d’iPhone produits par rapport à 2022).

Voici comment les fournisseurs et partenaires d’Apple se répartissent la production des nouvelles gammes d’iPhone 15 :

Foxconn produira 50.1 millions d’unités d’ici la fin de l’année, soit 58% de la production annuelle totale d’iPhone 15

Luxshare pend en charge la production de 24.3 millions d’unités (28%)

Pegatron récupère 11.3 millions d’unités (13%)

Et enfin, Wistron glane 600,000 unités, soit à peine 1% de la production globale d’iPhone 15/15 Pro.

A noter que 65% des 86,3 millions d’iPhone 15 concerne uniquement les modèles Pro et Pro Max (et donc 35% pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus). De plus, Apple anticiperait déjà que les ventes du modèle Max surclasseront celles du modèle Pro standard d’ici la fin de l’année. 8,4 millions d’iPhone 15 Pro seraient produits sur le Q3 et 15,8 millions sur le Q4. Concernant l’iPhone 15 Pro Max, le volume de production serait de 6,6 millions d’unités sur le Q3, à… 25,2 millions sur le Q4 !