Zuckerberg ne supporterait-il pas la concurrence sur le marché de la VR/XR ? Bloomberg nous informe en effet que Meta aurait blacklisté le développeur Andre Elijah après avoir appris que ce dernier souhaitait porter son app AEI Fitness sur l‘Apple Vision Pro et sur le Pico 4. Il était même prévu que l’app en question soit présentée lors de la conférence Meta Connect du mois d’octobre, mais que tout a été annulé au dernier moment. Andre Elijah se préparait pour son discours sur la scène du Meta Connect lorsqu’on lui a signalé que l’accord était rompu avec Meta et que son nom était désormais inscrit sur « une liste noire de développeurs avec lesquels il (Zuckerberg, Ndlr) refuse de faire affaire ». Zuckerberg aurait ajouté directement au développeur : « Non, le projet est tué, nous ne vous donnons pas votre argent ».

Il était en effet prévu que Meta soit le partenaire d’AEI Fitness pour son lancement sur le Meta Quest, un accord qui a non seulement été rompu mais qui a aussi sonné le glas de l’app. Andre Elijah a donc porté plainte contre Meta, accusant ce dernier d’avoir agir de façon à enterrer AEI Fitness. Pour bien contextualiser cependant, il faut tout de même savoir que Meta avait déjà versé 1,5 millions de dollars au développeur, un montant insuffisant pour terminer l’app.

Ce financement n’était visiblement assorti d’aucune clause de non-concurrence, mais Zuckerberg a sans doute estimé qu’il n’était pas question qu’il finance en partie une application pour que cette dernière se retrouve aussi sur une autre plateforme d’ici 1 à 2 ans. Le développeur réclame 3,2 millions de dollars à court terme, et plus de 300 millions de dollars de dommages et intérêts couvrant toute la période d’exploitation de l’app.