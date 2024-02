Après le leak, la confirmation : Meta vient de lâcher la mise à jour V62 destinée à ses casques Meta Quest 2 et 3, et l’une des grandes nouveautés est la possibilité de lire les vidéos spatiales enregistrées avec l’iPhone 15 Pro… vidéos spatiales normalement destinées au Vision Pro ! Le système des casques Meta peut donc désormais lire les métadonnées des vidéos spatiales afin de calculer l’écart et le bon positionnement des images destinées à l’oeil gauche et à l’oeil droit.

Les contraintes sont faibles : les vidéos spatiales enregistrées sur l’iPhone 15 Pro/Pro Max doivent d’abord être uploadées sur l’app Meta – à raison de 20 minutes maximum par vidéo – avant de pouvoir être lues sur le Meta Quest 2 ou Meta Quest 3. Mine de rien, il s’agit là d’une vraie nouveauté pour ceux qui disposent à la fois d’un iPhone 15 Pro et d’un casque Meta Quest, et qui permet de bénéficier d’une des innovations de l’Apple Vision Pro sur un casque XR nettement moins cher que ce dernier.

Outre la vidéo spatiale, la mise à jour v62 de Meta comporte une autre « nouveauté » inspirée par le Vision Pro : il est possible d’ouvrir le menu Universel d’un simple « pincer et relâcher » des doigts ou de « pincer et maintenir » un peu plus longtemps pour recentrer la vue du casque. Décidément, Meta se sent vraiment, vraiment, très inspiré par le casque d’Apple.

