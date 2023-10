Lessons in Chemistry va tenter de faire recette (blague) sur Apple TV+. La mini série avec Brie Larson en vedette place son action au début des années 50 et raconte l’histoire d’Elizabeth Zott (Brie Larson), une jeune femme qui rêve de devenir scientifique mais qui fait face aussi à une société encore très patriarcale. Après avoir été renvoyée de son laboratoire, Elisabeth Zott finit par accepter un poste d’animatrice dans une émission culinaire diffusée à la télé. Outre des recettes de plus en plus audacieuses, la scientifique dans l’âme va commencer à parsemer ses émissions d’avis bien tranchés sur la condition des femmes… un ton frondeur qui va toucher droit au coeur des « desesperate housewifes » de cette époque.

Le casting comprend Brie Larson ainsi que Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Patrick Walker, Thomas Mann, Kevin Sussman et Beau Bridges. Les deux premiers épisodes sont immédiatement disponibles dans Apple TV+, les 6 autres étant diffusés chaque vendredi. Et comme il s’agit d’une mini série, il n’y aura donc pas de saison 2.