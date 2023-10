Apple annonce aujourd’hui que la nouvelle version de son application Plans avec les cartes revues est désormais disponible en Grèce et au Danemark. Plusieurs pays, dont la France, y ont déjà le droit.

La nouvelle version de l’application Plans permet d’avoir des cartes plus modernes, notamment au niveau du visuel avec bien plus de détails qu’auparavant. Les utilisateurs retrouvent également une fonction GPS améliorée, des modèles 3D personnalisés de lieux d’intérêt populaires, des itinéraires immersifs en réalité augmentée et bien plus encore.

La fonction Look Around, qui a vu le jour pour la première fois dans iOS 13, s’étend également aux deux pays à partir d’aujourd’hui. Look Around fournit des images en 3D au niveau au niveau de différentes villes. C’est similaire à ce que propose Google Maps avec son système Street View. On peut ainsi découvrir plusieurs lieux comme si on y était.

« Apple Plans est le meilleur moyen de naviguer et d’explorer le monde tout en protégeant son anonymat. Nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs grâce aux nouvelles fonctionnalités lancées aujourd’hui », a déclaré Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services. « L’application Plans a été entièrement repensée avec une meilleure navigation, plus de détails, des informations de localisation plus précises et des fonctionnalités exceptionnelles que seul Apple peut offrir, telles que Look Around, des indications en langage naturel et bien d’autres encore ».

L’arrivée au Danemark et en Grèce marque la vingtième expansion de la révision d’Apple Plans. Cela a commencé en septembre 2018 aux États-Unis. C’est depuis arrivé dans d’autres pays, dont le Canada, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Australie, Singapour encore le Royaume-Uni.