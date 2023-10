La fête est finie pour The Afterparty, avec Apple TV+ qui a décidé d’annuler la série après deux saisons, comme le révèle TVLine. La raison exacte de l’abandon n’est pas dévoilée, mais on peut se douter que cela s’explique par une faible audience.

Chaque épisode de The Afterparty est une comédie qui explore le récit d’une soirée fatidique par un personnage différent, le tout raconté à travers le prisme de genres cinématographiques populaires et de visuels uniques correspondant au point de vue du narrateur. Tiffany Haddish, Sam Richardson et Zoë Chao ont été de retour pour la deuxième saison, qui a introduit un nouveau cas, de nouveaux genres cinématographiques et une distribution élargie de personnages joués par Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho et Ken Jeong.

Dans la saison 2, un mariage est gâché lorsque le marié est assassiné et que tous les invités sont suspects. L’inspecteur Danner revient pour aider Aniq et Zoë à résoudre le mystère en interrogeant les membres de la famille, les amoureux croisés et les partenaires commerciaux, et en écoutant chaque suspect raconter le week-end, chacun avec son propre point de vue et son propre style visuel.

Le dixième épisode de la saison 2 de The Afterparty a été diffusé le 6 septembre dernier. Il aura donc été le dernier de la série.