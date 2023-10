Quelques mois après un petit dégraissage de son staff de dirigeants – entre départs volontaires (issus de débauchages pour la plupart) et remise au placard -, Apple a décidé de frapper fort en cette saison d’automne avec pas moins de huit nominations au poste de VP (Vice Président). Toujours bien informée, Mark Gurman de Bloomberg nous annonce que rien que dans l’équipe Retail de Deirdre O’Brien, Tracey Hannelly a été nommée VP of retail engagement and marketing, Karen Rasmussen est propulsée VP of online retail et Vanessa Trigub passe VP of retail operations. A noter que ces 3 promues travaillaient déjà chez Apple.

Ca bouge aussi du côté du service Software engineering de Craig Federighini. Jeremy Sandmel et David Biderman passent respectivement VP covering graphics software and audio et VP media software technologies. Là encore, ces derniers travaillaient de longue date chez Apple. Dans la division des Opérations, Rob Hardy devient VP product operations manager et Vashist Vasanthakumar passe VP manufacturing design executive. Vous en voulez encore ? Harry Guo est nommé au nouveau poste de VP of video engineering (un poste trans-divisions hardware), dans l’équipe supervisée in fine par Johny Srouji.