L’Apple Store en ligne ouvre aujourd’hui ses portes au Chili. Les Chiliens peuvent ainsi acheter un iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Apple TV 4K et plus encore directement chez Apple au lieu de passer par un revendeur. La livraison est gratuite sur tous les produits.

En plus de l’achat des produits, l’Apple Store en ligne (disponible à cette adresse) propose les mêmes services que dans les autres pays, comme une assistance pour l’achat, un programme de reprise pour les iPhone, des sessions de formation en ligne individuelles gratuites pour certains achats de produits, des Mac sur mesure et de multiples options de paiement, y compris le financement.

« Nous sommes ravis de nous développer au Chili avec le lancement de l’Apple Store en ligne », déclare Deirdre O’Brien, vice-présidente des Apple Store. « Nous aimons créer des expériences magiques pour nos clients, et qu’ils cherchent à libérer leur créativité ou à adopter un esprit d’entreprise, nous avons maintenant une expérience Apple incroyable pour tous ceux qui, au Chili, veulent découvrir et acheter nos incroyables produits, y compris la toute nouvelle gamme iPhone 15 et l’Apple Watch Series 9 ».

Justement, Apple annonce que les précommandes des iPhone 15 au Chili seront ouvertes à partir du 20 octobre sur sa boutique en ligne. Les livraisons auront lieu le 26. En France et ailleurs, les iPhone 15 sont disponibles à l’achat depuis le 22 septembre.