Apple cherche à gagner un peu plus d’argent et envisage de mettre des publicités au niveau des podcasts qu’il produit, selon les informations de Bloomberg.

Apple envisage de le faire pour ses propres programmes et ceux qui ont été autorisés par l’équipe d’Apple TV+, y compris les séries limitées comme The Line et Bambi, Run. En juillet, State Farm (un regroupement de grandes compagnies américaines actives dans les assurances et dans le secteur financier) a commencé à parrainer la deuxième saison du programme After the Whistle sur Apple News.

Les ventes de publicités supplémentaires généreraient des revenus supplémentaires pour Apple dans le cadre d’un « récit plus large de l’industrie », dans lequel les équipes de production de podcasts donnent leur feu vert à des programmes moins nombreux et moins risqués dans le but de récupérer les coûts, selon Bloomberg.

Apple propose déjà des publicités à certains endroits, notamment sur l’App Store. Il était au départ question de recherches sponsorisées. Il y a ensuite eu des publicités au niveau de la page d’accueil. Apple a d’ailleurs opéré à un changement durant l’été pour ce qui est de l’affichage des pubs sur la page d’accueil.

Il n’est pour l’instant pas précisé quand Apple se mettra aux publicités au niveau de ses podcasts.