Apple avait annoncé que l’App Store ajouterait un nouveau bandeau publicitaire en juillet. Il fait désormais ses débuts au niveau de la page Aujourd’hui, à savoir la page principale de la boutique d’applications.

Voici ce qu’indiquait Apple dans son annonce d’origine :

Avec une publicité sur l’onglet Aujourd’hui, votre application peut apparaître en bonne place sur la première page de l’App Store. En juillet, les pubs sur l’onglet Aujourd’hui commenceront à apparaître dans un nouveau format qui sera entièrement visible dès l’arrivée des visiteurs. Grâce à un processus d’approbation simplifié, la mise en place d’une campagne sur l’onglet Aujourd’hui sera également plus facile.

Comme nous pouvons le voir sur la capture d’écran ci-dessus, il y a une importante mise en avant d’une application (qui change tous les jours). Et juste en dessous, on retrouve un nouveau bandeau publicitaire compact. Il y a le nom de l’application, un sous-titre, l’icône et un bouton pour lancer le téléchargement. Le fait que ce soit un contenu sponsorisé est signalé par la mention « Annonce ».

L’avantage pour les développeurs que le bandeau est visible dès l’ouverture de l’App Store, sans besoin de faire défiler la page, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le nouveau système est également très rapide à valider par Apple, puisqu’il y a seulement le titre, le sous-titre et l’icône.

Apple fait savoir que ce bandeau publicitaire compact sur la page Aujourd’hui de l’App Store s’affiche pour tous ceux qui ont iOS 16.4 ou une version ultérieure.