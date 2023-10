On vous parlait il y a quelques semaines de l’arrivée imminente du support HomePod sur l’application YouTube. Un utilisateur X avait en effet découvert dans le code toute une section et une image dédiées aux appareils Apple. Bonne nouvelle pour les utilisateurs des enceintes connectées de la firme à la pomme, cette intégration est désormais chose faite. Ainsi, les utilisateurs abonnés peuvent enfin écouter leurs playlists et chansons directement depuis leurs HomePods (la mise à jour concerne à la fois le grand format et le mini).

YouTube a fait cette annonce en toute discrétion vendredi, via un post Reddit. Tous les utilisateurs YouTube Premium et Music Premium dans le monde ont donc accès à cette nouvelle fonctionnalité. Pour l’utiliser, il suffit de lancer la dernière version de YouTube Music, puis d’ouvrir les paramètres. Ensuite, allez dans Apps Connectées, puis sur « Connecter au HomePod ». Une fois la connexion établie, on peut directement donner des requêtes à l’oral comme on le fait pour le reste de l’écosystème Apple : Il suffit de demander à Siri quelles chansons ou playlists lancer, et le tour est joué !