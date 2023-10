La rumeur d’un MacBook low cost en préparation refait parler d’elle. Apple proposerait deux tailles d’écrans pour ce modèle, à savoir 12 et 13 pouces. En comparaison, les MacBook Air ont des dalles de 13 et 15 pouces, là où le MacBook Pro est proposé en 13, 14 et 16 pouces.

Si l’on en croit le leaker coréen yeux1122, des sources de la chaîne d’approvisionnement ont constamment vu des preuves qu’Apple a des MacBook à bas prix de deux tailles différentes. La production en masse ne serait pas pour tout de suite, ce qui suggère que la disponibilité ne se fera pas d’ici les prochaines semaines ou prochains mois, mais plus tard. Par contre, le développement serait à un stade assez avancé.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué un MacBook low cost, indiquant que la disponibilité pourrait se faire dans le courant de 2024. Apple aurait pour objectif de relancer les ventes de ses Mac sachant qu’elles connaissent des difficultés. Aux dernières nouvelles, elles ont été en chute de 30%.

D’autre part, Digitimes avait fait savoir qu’Apple voulait lancer un MacBook moins cher pour mieux rivaliser avec les ordinateurs portables Chromebook de Google. Beaucoup d’environnements scolaires (tout particulièrement aux États-Unis) préfèrent acheter un Chromebook parce que le prix est nettement inférieur à celui d’un PC portable correct sous Windows ou un MacBook. Et au vu des usages nécessaires, le Chromebook suffit amplement.

Quel serait le prix ? Apple voudrait le vendre à 700$ ou moins si possible. En comparaison, le Mac portable le moins cher qu’Apple commercialise est un MacBook Air de 13 pouces avec la puce M1 pour 999$ (1 199€ en France).