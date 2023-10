Les dépôts de nom de marque sont monnaie courante chez Apple. En revanche, ce qui est moins courant, ce sont les dépôts de marque assortis aussi du dépôt d’un nouveau logo, ce qui généralement prévaut pour les nouveaux produits ou services. Apple a présenté SwiftData lors d’une session de développement de la WWDC 2023 et jusqu’alors, aussi étrange que cela puisse sembler, la marque SwiftData ne semblait pas encore déposée, pas plus d’ailleurs que le logo illustrant le framework de stockage de données. En fait , il s’agissait juste d’un temps de décalage : le bureau des brevets américain et son homologue hongkongais viennent en effet de rendre public ce dépôt de marque ainsi que son logo rattaché.

Mais qu’est-ce que Swift Data me direz-vous ? Il s’agit principalement d’un framework de gestion de stockage de données plus simple à utiliser pour les devs et destiné à remplacer Core Data. Plutôt que de vous en faire une description forcément lacunaire (votre serviteur n’est pas développeur Swift même s’il a été développeur par le passé…), je laisse ici la parole à Maxime de Purple Giraffe, en vous rappelant au passage que ce dernier propose de supers cours en ligne pour la programmation sous Swift et/ou iOS.