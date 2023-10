Ce n’est pas la première fois, et sans doute pas la dernière non plus, que des sociétés d’analyse du marché fournissent des chiffres contradictoires concernant Apple. Si parfois ces différences ont atteint les sommets du ridicule, l’on pardonnera cette fois un peu plus facilement les errances d’IDC et de Canalys sachant que le marché mobile subit des soubresauts presque chaque semaine. Tout de même, on remarque qu’Apple est le seul fabricant sur lequel les deux sociétés d’analyse sont en désaccord concernant la tendance générale des ventes (à la hausse ou à la baisse).

Ainsi, Canalys estime que les ventes d’iPhone ont baissé sur la période (-6% et 50 millions d’iPhone écoulés), idem d’ailleurs pour le leader Samsung (-10% et 57,4 millions de Galaxy écoulés). Xiaomi progresse de 2% (14ù de Pdm) tandis qu’Oppo voit ses ventes chuter de 8%. En revanche, tout va très bien pour le consortium de marques Transsion, qui progresse de 40% et n’est plus qu’à un cheveux de souffler la quatrième place à Oppo. Pour Canalys, le marché mobile dans son ensemble continue sa baisse, mais de seulement 1%.

Chez IDC, la chanson n’est plus la même, essentiellement pour l’iPhone d’ailleurs. IDC estime en effet que les ventes d’iPhone ont progressé sur le Q3, de 2,5% exactement. Deux petits points de pourcentage séparent Apple de Samsung (17,7% de Pdm pour le premier, 19,7% pour le second). L’analyste d’IDC considère même que l’iPhone a vu ses ventes progresser partout dans le monde… sauf en Chine. Pour le reste, les tendances sont les mêmes que chez Canalys, avec seulement de petites différences de pourcentage. Enfin, on note que le marché mobile est quasi stable pour IDC (-0,1%).