C’est ce que l’on appelle un gros coup. Beats annonce la signature d’un contrat marketing avec EA SPORTS FC et le footballeur vedette Erling Haaland, contrat qui se traduit par un spot de pub où l’on voit l’avant centre de Manchester City porter un casque Beats. La séquence est entièrement réalisée en 3D avec le moteur Frosbite, qui est aussi celui du jeu EA SPORTS FC 24. On notera aussi que certaines séquences de cette pub sont un remix de la récente publicité Beats « The King & The Viking » mettant en vedette Haaland et la légende de la NBA LeBron James.

Ce partenariat ne s’arrête pas là puisque les joueurs d’EA SPORTS FC 24 recevront d’ici le 1er novembre le statut de « fondateur » avec des récompenses exclusives (comme un objet Erling Haaland permanent en mode Ultimate Team ou un casque Beats digital Erling Haaland dans le style viking). Au mois de décembre, le mode Carrière d’EA SPORTS FC 24 permettra aux joueurs d’acheter des écouteurs Beats virtuels supplémentaires (avec les sous tout aussi virtuels accumulés en jeu), ce qui fera gagner des points de personnalité qui amélioreront à leur tour les stats du joueur sur le terrain.

Les joueurs pourront même devenir des ambassadeurs Beats pour un salaire supplémentaire et d’autres avantages (dans le jeu toujours), tandis que mode Manager Career permettra d’équiper ses équipes avec des kits Beats.