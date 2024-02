Beats, la marque d’écouteurs et de casque qui appartient à Apple, a signé un nouvel accord avec la Major League Soccer (MLS), à savoir la ligue de football en Amérique du Nord, valable sur plusieurs années. Il s’agit ici d’un accord marketing.

Beats x MLS

Dans le cadre de ce partenariat, Beats proposera des casques personnalisés exclusifs pour huit clubs de la MLS, et d’autres clubs suivront. Les huit clubs qui recevront dans un premier temps des casques personnalisés sont Atlanta United, Columbus Crew, Inter Miami, Los Angeles Football Club, Nashville SC, New York City Football Club, St. Louis City SC et Toronto FC. De plus, les joueurs de la MLS seront présentés dans les campagnes de marketing de Beats par l’intermédiaire de Beats et de la MLS.

Chris Thorne, le directeur du marketing de Beats, déclare :

Depuis plus d’une décennie, les casques Beats sont choisis par les meilleurs athlètes du monde pour les aider à se préparer au match et à améliorer leur concentration, tout en leur permettant d’afficher leur style et leur personnalité. Nous sommes très heureux de nous associer à la MLS, l’une des ligues sportives les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde. Beats travaillera en étroite collaboration avec les clubs de la MLS et les meilleurs joueurs pour offrir des expériences extraordinaires tout au long de la saison à venir.

La nouvelle saison de la MLS débutera cette semaine et elle sera une nouvelle fois disponible par le biais de l’application Apple TV. Le prix est de 13,99€/mois ou 89€/saison. Les abonnés à Apple TV+ ont le droit à une promotion, avec l’abonnement mensuel à 11,99€ et l’abonnement pour la saison complète à 69€.