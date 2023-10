Un nouveau speed test vient comparer l’iPhone 15 Pro Max d’Apple au Pixel 8 Pro d’Apple pour voir lequel des deux est le plus rapide. Il se trouve que la réponse est l’iPhone.

Le test, réalisé par PhoneBuff, se déroule en deux étapes. La première consiste à ouvrir 16 applications à la suite. Il faut attendre qu’une application soit complètement chargée pour passer à la suivante. Ici, le Pixel 8 Pro arrive parfois à avoir un peu d’avance selon les cas, mais l’iPhone 15 Pro Max le rattrape rapidement. Là où le smartphone d’Apple excelle a été l’encodage d’une vidéo. Le test montre que c’est nettement plus rapide en comparaison avec le Pixel 8 Pro. Pour les jeux, l’iPhone est là encore plus rapide.

Le second test est identique au premier, à l’exception que les applications ont ici déjà été ouvertes. C’est donc l’occasion de voir quel smartphone arrive à les relancer et retrouver l’état laissé auparavant, au lieu de les charger une nouvelle fois. C’est la RAM qui entre en jeu ici, tout comme les optimisations d’iOS et Android.

À l’arrivée, l’iPhone 15 Pro Max a mis 2 minutes pour terminer la première étape, contre 2 minutes et 27 secondes pour le Pixel 8 Pro. La différence est notable, sachant que certains smartphones de Samsung et d’autres marques arrivent à être très proches de l’iPhone (quelques secondes tout au plus). Pour la seconde étape, l’iPhone a mis 47 secondes contre une minute pour le Pixel.