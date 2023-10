Apple utiliserait un nouveau processus pour ses iPhone 16 Pro, leur permettant d’avoir des capteurs photo plus fins qu’actuellement. Cela permettrait également d’autres améliorations, dont un zoom optique amélioré.

Selon l’Economic Daily News, Apple prévoit d’utiliser des lentilles en verre moulé plus perfectionnées, ce qui permettrait d’avoir un design plus fin et plus léger, des capteurs photo qui dépassent moins à l’arrière et un zoom optique plus performant. Apple a déjà proposé une amélioration cette année avec l’iPhone 15 Pro Max, avec un zoom optique x5 contre x3 pour l’iPhone 15 Pro et les iPhone 14 Pro l’an dernier.

Des représentants d’Apple auraient récemment rendu visite au fournisseur de verre moulé Hoya. Ce fournisseur indique qu’il est en mesure de produire un grand nombre de « lentilles asphériques moulées en verre de haute précision ». Apple s’approvisionnera également auprès de son fournisseur actuel, à savoir Largan Precision.

Un élément à prendre à compte est que la nouvelle technologie est plus chère que la méthode utilisée actuellement par Apple. Cela pourrait donc se traduire par une hausse de prix des iPhone 16 Pro, sauf si Apple décide de ne pas répercuter la différence.

Selon une précédente rumeur, aussi bien l’iPhone 16 Pro que l’iPhone 16 Pro Max auront le droit à un téléobjectif amélioré. Il serait même question d’un « super téléobjectif », mais cet élément précis pourrait être réservé à l’iPhone 16 Pro Max.