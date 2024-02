Aussi bien l’iPhone 16 Pro que l’iPhone 16 Pro Max devraient bel et bien avoir le droit au système tétraprisme déjà présent sur l’iPhone 15 Pro Max, ce qui permettra d’avoir un zoom optique x5.

Du mieux pour le zoom avec les iPhone 16 Pro

L’information est partagée par le cabinet TrendForce, qui vient confirmer ce que l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà rapporté dans le passé. TrendForce indique :

Après le lancement réussi de l’iPhone 15 Pro Max avec son téléobjectif tétraprisme exclusif, l’industrie devrait voir une augmentation de l’adoption des modules de lentilles périscopiques. Apple prévoit d’intégrer cette mise à niveau matérielle avancée à l’iPhone 16 Pro, afin de la rendre accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs de la série Pro.

Grâce à ce module, l’iPhone 15 Pro Max propose un zoom optique x5 et un zoom numérique x25. En comparaison, l’iPhone 15 Pro se contente d’un zoom optique x3. C’était déjà le cas avec l’iPhone 14 Pro un an plus tôt.

Apple devrait annoncer ses iPhone 16 au mois de septembre lors d’une keynote. Quelques nouveautés sont attendues, dont des écrans plus grands. En effet, l’iPhone 16 Pro passerait à 6,3 pouces, contre 6,1 pouces avec la génération. Pour l’iPhone 16 Pro Max, ce serait 6,9 pouces, contre 6,7 pouces aujourd’hui. On devrait également retrouver un nouveau bouton Capture, ainsi que du changement au niveau du bloc photo, notamment sur les iPhone 16 et iPhone 16 Plus avec les deux capteurs photo à l’arrière à la verticale et non plus en diagonale.