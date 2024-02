L’idée que l’iPhone 16 change de design au niveau du dos pour avoir deux capteurs photo à la verticale se confirme un peu plus aujourd’hui avec l’apparition d’un moule du smartphone. L’idée est publiée par le leaker Majin Bu.

Des capteurs à la verticale

Avec l’iPhone 15, les deux capteurs photo à l’arrière sont positionnés en diagonale. Avec l’iPhone 16, Apple reviendrait sur un format adopté pour la première fois avec l’iPhone X, à savoir des capteurs à la verticale. Ce choix permettrait notamment au nouveau modèle de filmer des vidéos spatiales. En l’état, c’est uniquement possible avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

L’enregistrement de vidéos spatiales est tout particulièrement intéressant pour un visionnage avec l’Apple Vision Pro. Cela offre une nouvelle expérience visuelle. Et comme nous pouvons le voir, Apple veut que tous les iPhone 16 puissent proposer un tel enregistrement, là où c’est limité aux modèles Pro aujourd’hui.

D’autre part, les rumeurs annoncent que tous les iPhone 16 devraient avoir le bouton Action, là où c’est là encore limité aux modèles Pro à ce jour. À cela s’ajoute la présence d’un nouveau bouton Capture. Celui-ci sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.

Les fuites de composants autour des iPhone 16 devraient se multiplier prochainement, maintenant que les smartphones se rapprochent de la phase de développement Engineering Validation Testing (EVT). D’ailleurs, une première image publiée il y a quelques jours a dévoilé le bloc photo.