Apple compte proposer du changement au niveau du bloc photo de l’iPhone 16. Le design se rapprocherait de ce qui avait été proposé il y a quelques années avec l’iPhone X, notamment avec les deux capteurs photo qui sont à la verticale et non plus en diagonale.

On revient sur l’ancien design

Deux capteurs photo sont attendus sur l’iPhone 16 : un capteur grand-angle et un capteur ultra grand-angle. Le leaker Majin Bu a publié des schémas de l’iPhone 16 et il y a également des rendus venant de MacRumors.

iPhone 16 Schematic pic.twitter.com/FPhEb27Lhh — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024

Le design qu’Apple expérimente s’inspire d’anciens modèles d’iPhone, comme l’iPhone X. Celui-ci avait également un bloc photo en forme de pilule avec un design de bosse mince. Bien qu’Apple ait également utilisé un bloc photo vertical pour l’iPhone 12, celui-ci présentait une bosse carrée plus large qui abritait également le flash et le micro.

Ce choix d’avoir deux capteurs photo à la verticale devrait, entre autres, permettre d’enregistrer des vidéos spatiales. Ces vidéos pourront ensuite être consultées sur l’Apple Vision Pro. En l’état, il faut un iPhone 15 Pro ou Pro Max pour avoir ce type de contenus.

Outre le changement de design pour le bloc photo, les prototypes les plus récents de l’iPhone 16 comportent de légères modifications au niveau du bouton Action et du bouton Capture. Les prototypes présentent un bouton Action plus petit, semblable à celui de l’iPhone 15 Pro, ainsi qu’un bouton Capture sensible à la pression.