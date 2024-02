Les premières fuites de composants voient le jour pour l’iPhone 16, avec aujourd’hui une image du bloc photo. Cela vient confirmer les rumeurs qui ont circulé jusqu’à présent.

Première fuite d’un composant pour l’iPhone 16

L’image, publiée par le leaker Majin Bu sur X (ex-Twitter), montre le châssis pour le bloc photo de l’iPhone 16 avec la particularité d’être à la verticale. Sur l’iPhone 15, les deux capteurs photo sont en diagonale. Ici, c’est l’un au-dessus de l’autre. Cela rappelle ce qu’Apple proposait il y a quelques années avec l’iPhone X et l’iPhone XS.

Ici, l’image du composant concerne l’iPhone 16 standard. Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max auront une autre configuration avec un bloc photo comprenant trois capteurs. Quant à l’iPhone 16 Plus, il devrait se rapprocher du modèle standard.

Pourquoi ce choix d’avoir un design à la verticale ? Ce serait en lien avec l’enregistrement de vidéo spatiale. Les iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent enregistrer de telles vidéos qui peuvent ensuite être consultées sur l’Apple Vision Pro. Ce n’est pas le cas des modèles non-Pro. Avec les iPhone 16, tous les modèles devraient pouvoir profiter de cette fonctionnalité.

Les autres rumeurs indiquent que les iPhone 16 auront le droit à un nouveau bouton Capture sur la tranche droite. Celui-ci sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.