La bêta 2 d’iOS 17.2, actuellement disponible au téléchargement, propose l’enregistrement de vidéo spatiale avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. Ces vidéos pourront être regardées avec le futur casque Apple Vision Pro.

Il faut faire un tour dans les réglages pour activer l’option. On peut y lire :

Pour en profiter, il faut se rendre dans Réglages > Appareil photo > Formats et activer l’option mentionnant la vidéo spatiale pour l’Apple Vision Pro.

Spatial Video Capture for iPhone 15 Pro has been added in iOS 17.2 beta 2!

It’s currently locked to 1920 x 1080 at 30 FPS, and should be shot in landscape. pic.twitter.com/yLOmLoMlVR

— M1 (@M1Astra) November 9, 2023