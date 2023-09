La rumeur s’est donc confirmée : les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourront capturer des vidéos en relief 3D destinées à être visualisées sur le casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Le terme marketing choisi par Apple pour ce type de format vidéo est « Spatial video ». Forcément, qui dit vidéo en relief 3D dit 2 capteurs pour la capture vidéo, et ici, ce sont le capteur principal de 48 mégapixels et le capteur ultra large qui s’y collent. Les enregistrements Spatial audio pourront être affichés dans le casque Apple Vision Pro, ou bien encore partagés avec d’autres personnes qui disposent elles aussi du casque.

Hormis ces éléments de description générale, Apple ne fournit aucun détails techniques sur le Spatial video. On ne connait donc pas la résolution de ces vidéos, si elles bénéficient du HDR, etc… L’enregistrement en Spatial video devrait être disponible sur les iPhone 15 Pro d’ici la fin de l’année. Pour rappel, les iPhone 15 Pro seront disponibles à la commande à partir du 15 septembre, les livraisons démarrant le 22 septembre.