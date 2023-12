Tous les iPhone 16 vont adopter le bouton Action qui a fait ses débuts cette année. Les iPhone 15 Pro et Pro Max l’ont, le bouton remplace le commutateur qui servait à activer et désactiver le mode silencieux.

Le bouton Action va s’améliorer sur les iPhone 16

Selon MacRumors, les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max adopteront le bouton Action avec quelques changements par rapport à la génération existante. Apple passerait sur un bouton capacitif au lieu d’un bouton mécanique. Cela pourra rappeler le bouton Home sur les iPhone précédant l’iPhone X qui permettait de revenir sur l’écran d’accueil et qui logeait le capteur d’empreintes Touch ID. Le nom de code pour la nouvelle version est Atlas.

Il est annoncé que le nouveau bouton Action des iPhone 16 fonctionnera de façon similaire au bouton Home avec Touch ID ou au trackpad avec Force Touch que l’on retrouve sur les MacBook.

D’autre part, le bouton Action des iPhone 16 intégrerait un détecteur de pression, ce qui suggère la possibilité d’avoir différentes actions selon la façon dont l’utilisateur appuie. Apple proposerait également une « fonction de commutation de tact », mais il n’y a pas de détails à ce sujet.

Dernier point : Apple teste plusieurs tailles pour le nouveau bouton Action, avec certains prototypes qui ont un format plus large que le bouton présent sur les iPhone 15 Pro. Un des prototypes a une taille similaire aux boutons de volume.

Au vu des informations du jour, il faut s’attendre à ce que le bouton Action des iPhone 16 soit capable de réaliser plusieurs tâches selon le niveau de pression appliqué. Avec l’iPhone 15 Pro, il est uniquement possible de définir une seule tâche. Cela inclut le mode silencieux, le flash, lancer l’application Appareil photo, activer un raccourci, une fonctionnalité d’accessibilité, débuter un enregistrement vocal, utiliser la loupe ou encore faire une traduction.