Apple n’est pas timide lorsqu’il s’agit de claironner que ses efforts en terme de respect de l’environnement se traduisent pas des produits neutres en carbone ou en bonne voie de l’être. heureusement, le « marketing vert » n’est pas au dessus de de tout : le Bureau européen des unions de consommateurs, une organisation regroupant pas moins de 46 associations de défense des consommateurs, a récemment demandé qu’Apple retire la notification « neutre en carbone » de ses produits, sachant que cette « neutralité » est obtenue par des mécanismes de compensation carbone (et donc loin de la mise en place d’un processus de « décarbonisation » complète de la supply chain).

Apple a beau protester et défendre son point de vue sur la question, l’Europe va sans doute clore définitivement le débat, tout au moins sur le vieux continent. Il y a quelques semaines en effet, le Parlement européen et le Conseil européen ont mis en place de nouvelles règles afin de contrer le « greenwashing » des grands groupes, des règles qui devraient rentrer en fonction d’ici les prochains mois sur le territoire européen. Le nouveau texte prévoit qu’une entreprise ne pourra plus accoler sur ses produits les labels « naturel », « biodégradable » ou bien encore « neutre en carbone » sans avoir prouvé auparavant de façon scientifique que les mesures prises au niveau de la production sont en effet à la hauteur de ces labels verts.

Ces nouvelles mesures cibleront aussi les modèles d’Apple Watch équipés de certains bracelets et étiquetés « neutre en carbone », ainsi que le note d’ailleurs avec satisfaction le Bureau européen des unions de consommateurs :« La récente décision de l’Union européenne d’interdire les affirmations de neutralité carbone débarrassera à juste titre le marché de ces faux messages, et les montres Apple ne devraient pas faire exception ».