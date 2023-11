Apple annonce la commercialisation de son nouveau Apple Pencil USB-C. Le stylet avait été annoncé il y a quelques jours, il est maintenant possible de le commander.

Voici comment Apple présente sa nouveauté :

L’Apple Pencil (USB-C) est l’outil idéal pour prendre des notes, dessiner, annoter des documents, tenir un journal et bien plus. Avec sa précision au pixel près, sa faible latence et sa sensibilité à l’inclinaison, il se manie aussi facilement qu’un crayon, mais en fait infiniment plus.

L’Apple Pencil (USB-C) se jumelle et se recharge à l’aide d’un câble de charge USB-C. Il se fixe de façon magnétique sur le côté de l’iPad pour faciliter le rangement.

L’Apple Pencil (USB-C) prend en charge le survol avec l’Apple Pencil sur l’iPad Pro 12,9 pouces (6ᵉ génération) et l’iPad Pro 11 pouces (4ᵉ génération).