Alors que les frappes s’intensifient sur Gaza (occasionnant des milliers de morts civiles) et que les réseaux sociaux s’enflamment autour du conflit entre Israël et le groupe terroriste du Hamas, Apple semble bien décidé à tenir une position extrêmement ferme concernant les déclarations publiques de ses propres employés. The New York Post rapporte ainsi que Natasha Dach, une employée d’Apple basée en Turquie, a été purement et simplement licenciée suite aux propos de nature antisémites que cette dernière venait de tenir sur les réseaux sociaux.

Sur sa page Instagram, Natasha Dach avait en effet traité de « meurtriers et de voleurs » toute personne pouvant être considérée comme « sioniste ». La publication a rapidement été retirée, mais Liora Rez, le directeur exécutif de l’association StopAntisemitism, a informé à The New York Post qu’une source interne à Apple lui avait confirmé le licenciement sec de Natasha Dach. La firme de Cupertino ne s’est pas encore exprimée sur cette affaire, mais il est presque certain que cette décision aura valeur d’exemple pour tous les autres employés du groupe.