Si l’Apple Car n’est plus prioritaire dans le budget d’Apple, le projet reste toujours d’actualité malgré les lenteurs de son développement. Ming Chi Kuo nous incitait à la patience il y a quelques jours, et Mark Gurman va encore plus loin dans le bulletin d’information « Power On » de Bloomberg. Le journaliste tech, généralement très bien renseigné, calme d’emblée les ardeurs des passionnés de bagnoles high-tech : Apple ne devrait pas « livrer quoi que ce soit avant la fin de la décennie » précise Gurman, qui ajoute que la firme de Cupertino rencontre encore quelques soucis dans le développement du projet.

Tout porte donc à croire que l’ex-projet Titan se poursuit à un rythme lent, et qu’Apple n’accélèrera le rythme qu’au moment jugé le plus opportun (ce qui n’est visiblement pas le cas aujourd’hui). Il en a sans doute été de même pour le projet de casque de réalité mixte, voire pour l’iPhone : Apple préfère toujours sortir ses produits lorsqu’il juge que la technologie, le marché et les coûts de production sont en accord avec ses objectifs qualitatifs et financiers. Lors de la dernière séance post-résultats, Tim Cook a confirmé qu’Apple était principalement focus sur l’Intelligence artificielle, l’Apple Vision Pro et les processeurs Apple Silicon.