Vous savez prononcer Barbra Streisand ? Parce que Siri ne l’a pas su, au point que cela a dérangé la célèbre chanteuse et actrice américaine qui a appelé Tim Cook pour qu’Apple opère à un changement.

Lors d’une interview avec la BBC, Barbra Streisand a déclaré :

J’ai dit : mon nom n’est pas avec un Z. C’est Streisand, comme le sand (sable) sur la plage. C’est simple comme bonjour. Du sable sur la plage. Je me suis dit que je ferais mieux d’appeler Apple, je veux dire le responsable d’Apple, vous savez, Tim Cook. Et il a fait modifier la prononciation de mon nom par Siri pour que ce soit correct. C’est l’un des avantages de la célébrité !



Le journaliste qui l’interviewe dégaine alors son iPhone pour demander à Siri qui a chanté la chanson Papa, Can You Hear Me?. Et bonne nouvelle, Siri a bien répondu (l’assistant aurait pu se tromper de chanteuse) et a bien prononcé le nom de Barbra Streisand. À noter que la prononciation n’est pas bonne en français, le correctif a visiblement été seulement appliqué pour l’anglais.

En parlant de Siri, les rumeurs font état qu’Apple va booster son assistant vocal en 2024 avec iOS 18 grâce à de l’intelligence artificielle générative. Autant dire qu’il en a fortement besoin sachant qu’il est en retard par rapport à la concurrence. Ce discours est vrai en anglais et il l’est encore plus dans les autres langues, comme le français.