Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 17.1.1 (build 21B91) sur iPhone et iPadOS 17.1.1 sur iPad. Elle vient uniquement corriger des bugs, il n’y a pas de nouveautés.

Voici les bugs corrigés avec iOS 17.1.1 selon Apple :

Dans de rares cas, Apple Pay et d’autres fonctionnalités NFC peuvent être indisponibles sur les modèles d’iPhone 15 après la recharge sans fil dans certains véhicules.

Le widget Météo présent sur l’écran verrouillé pouvait afficher les épisodes neigeux de façon incorrecte.

Le premier bug évoqué par Apple concerne les propriétaires avec une BMW et la charge sans fil de la voiture. Le problème est la puce NFC qui pouvait se bloquer, comme nous l’expliquions au début du mois. C’est assez embêtant sachant que cette puce a plusieurs usages, dont Apple Pay. Des utilisateurs ont eu le droit à un message d’erreur sur leur iPhone leur indiquant qu’il n’était pas possible de configurer Apple Pay, du fait que la puce NFC n’était plus fonctionnelle. C’est donc maintenant de l’histoire ancienne.

Concernant le second bug, il s’agit d’un problème d’icône qui avait disparu avec la météo. Là encore, c’est maintenant de l’histoire ancienne.

La mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez également télécharger iOS 17.1.1 depuis notre page dédiée, puis procéder à une installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).