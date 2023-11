Le projet de campus Apple en Caroline du Nord a été annoncé au mois d’avril 2021, et depuis, l’avancée extrêmement lente des travaux contraste radicalement avec l’expansion rapide du campus Austin au Texas. Le campus du comté de Wake (en Caroline du Nord donc), qui s’étendra sur 114 hectares et coûtera la bagatelle de 552 millions de dollars, devrait comprendre à terme des bureaux commerciaux, un parking, des rues et même une mini-centrale électrique ! La phase initiale du projet prévoit la construction de 6 bâtiments, mais Apple peine depuis à réaliser l’ensemble de ses engagements initiaux, soit la promesse d’embaucher 2 700 à 3000 personnes avant la fin de la décennie, Ces objectifs d’embauches sont pourtant liés à des incitations financières sous la forme d’allègement de charges sociales (jusqu’en 2061 !).

Les investissements complets d’Apple dans l’Etat de Californie se montent à 905,4 millions de dollars, une somme qui couvre le coût de la construction sur site même du comté de Wake ainsi que l’agrandissement d’un centre de données dans le comté de Catawba. Malheureusement, Apple n’a pas atteint le quota minimum de 126 embauches sur l’année 2023 , un minima nécessaire pour bénéficier des incitations de l’Etat. Apple se hâte donc avec lenteur, mais après tout, la firme de Cupertino n’est tenue au respect de ses engagements dans ce dossier qu’à la fin de l’année 2031.